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Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн

Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с некоммерческой организацией «Русский климатический фонд» запускает экологический проект по высадке деревьев. Клиенты оператора смогут внести свой вклад в восстановление и сохранение лесов онлайн – с помощью сервисов оператора.

Как социально ответственный оператор Tele2 предлагает своим клиентам объединить усилия по сохранению природных ресурсов и запускает проект по высадке деревьев. Высадка деревьев позволит внести свой вклад в восстановление леса на территориях, пострадавших от пожаров, насекомых-вредителей и других негативных факторов. Как отмечает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем исследовании, в условиях стремительного изменения климата ключевую роль играет именно лесовосстановление.

Клиенты Tele2 смогут принять участие в экоинициативе онлайн – достаточно подключить услугу «Посадите дерево» в одном из digital-каналов взаимодействия: в мобильном приложении и личном кабинете. Высадка одного дерева обойдется в 100 рублей: в эту сумму входит закупка саженца и организация его высадки в одном из регионов действия проекта. При этом Tele2 обеспечит прозрачность инициативы. Так, каждый клиент сможет получить электронный сертификат с координатами места, где проводились посадки деревьев в рамках лесовосстановительных мероприятий. Кроме того, на сайте оператора будет опубликован фотоотчет.

Tele2 реализует экопроект совместно с некоммерческой организацией «РусКлиматФонд», которая была создана для компенсации и сокращения выбросов парниковых газов с помощью экологических проектов и посадки деревьев на больших площадях в разных регионах России. В новом сезоне команда и волонтеры «РусКлиматФонда» будут сажать деревья в шести федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Социально ориентированные проекты Tele2 объединены подходом Positive change – стремлением запускать системные изменения. При этом все они релевантны основному бизнесу Tele2 – предложению уникальных, не имеющих аналогов услуг. Такие проекты импонируют нашей аудитории – активным пользователям цифровых сервисов, которые не живут исключительно сегодняшним днем. Наш экологический проект по высадке деревьев соответствует этой концепции – он прост и понятен для клиента, основан на цифровом сервисе и поддерживает стремление наших клиентов быть вовлеченными в экологические инициативы за счет продуктовых решений Tele2».

Марианна Мунтяну, президент «РусКлиматФонда»:

«Климатический кризис и, как следствие, снижение биоразнообразия – серьезный вызов для всего человечества. Бездействие может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, необходимы активные действия на глобальном уровне, но при этом не стоит умалять роль каждого из нас в решение этой проблемы. Мы благодарим компанию Tele2 за поддержку проектов по снижению углеродного следа и вклад в сохранение и восстановление лесов нашей страны».

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