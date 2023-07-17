«Клиенты не могут припарковаться»: в Казани в августе 2023 году будут изменены цена за парковку

В августе 2023 года в Казани изменятся цены за парковку на 25 участках

В Казани с 1 августа 2023 года планируют повысить тариф за парковку на 25 улицах, сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета столицы РТ Ильдар Шакиров сегодня, 17 июля, на деловом понедельнике. С его слов, на трех участках тариф вырастет до 50 рублей, на 20 участках - до 70 рублей, а еще на двух участках - до 100 рублей. Корректировка затронет парковки на Сибгата Хакима, Малой Красной, Мусы Джалиля, Курашова, Бутлерова И Николая Столбова.

Со слов Ильдара Шакирова, основной критерий правильно выбранной стоимость - оборачиваемость парковочных мест и их нагрузка, которая не должна превышать 80-85%. На данный же момент на 25 участках в пиковые часы загрузка достигает 100% и водители вынуждены искать свободное место.

В адрес исполкома также неоднократно поступали обращения от малого бизнеса, учреждения которых находятся в зоне этих платных парковок с просьбой скорректировать тариф, так как клиенты не могут припарковаться. Ильдар Шакиров уточнил, что парковки будут платные в будни с 8 утра до 19:00. В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни оплата за них не взимается.