Хедлайнерами Дня республики в Казани станут Клава Кока и Jony

На праздновании Дня республики и города в Казани жители смогут насладиться песнями Клавы Коки и Jony. Их выступление пройдет 30 августа у «Чаши».

На мероприятии также выступят и звёзды татарской эстрады — Гузель Уразова и Ришат Тухватуллин. Отметим, что основной концерт начнётся в 17:00 и завершится в 22:00 праздничным салютом.

Стоит отметить, что, по данным концертного агентства 123, стоимость Клавы Коки составляет 1,9 млн рублей. А Jony — 4 млн рублей. Всего же на мероприятие потратят 28,1 млн рублей.