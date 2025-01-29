Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Кинувшего жителей Казани турагента отправили в СИЗО до 28 марта

Мусина является также владельцем компании

pixabay.com

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Руководителя казанской турфирмы «Адриатика» Анжелу Мусину заключили под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда, ей назначили меру пресечения в виде ареста до 28 марта. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По имеющейся информации, более 20 клиентов лишились оплаченного отдыха из-за действий Мусиной. При этом она не только не обеспечивала выполнение обязательств, но и позволяла себе грубость в разговоре с пострадавшими. Одному из туристов, который заплатил свыше 100 тысяч рублей, она отвечала оскорблениями и нецензурной бранью. При этом билеты на самолет не приобретались, а бронирование гостиниц не осуществлялось.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Мусина является также владельцем компании. «Адриатика» была зарегистрирована в апреле 2023 года, но налоговые органы выяснили, что юридический адрес фирмы в Казани по улице Габишева является недостоверным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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