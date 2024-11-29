Кинопоиск и Яндекс Карты составили рейтинг самых популярных кинотеатров в Казани
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Кинопоиск* вместе с Яндекс Картами провели анализ оценок пользователей в 674 кинотеатрах Москвы и в 15 крупных городах РФ, чтобы составить рейтинг самых популярных кинотеатров.
В рейтинге оказались места с оценкой не ниже 4 в Яндекс Картах.
Самое популярное место - «Киноцентр Большой», который находится в Ростове-на-Дону. Люди написали больше 5 000 отзывов. После него идет Московский кинотеатр «Каро 11 Октябрь». На 3 месте расположился еще один киноцентр из Ростова-на-Дону - Cinema&Emotion. 4 место занял «Художественный» в культурной столице России, а 5 - «Пять звезд на Павелецкой».
В региональной столице Республики Татарстан 26 кинотеатров получили больше 6 000 отзывов и 23 000 оценок от людей:
1) «Киномакс Club»;
2) «Киномакс Тандем»;
3) «Cинема 5 Парк Хаус»;
4) «Мир»;
5) «Синема Корстон».
В топе самых высоко оцененных кинотеатров крупных городов вошли:
1) Омский кинотеатр «Первомайский»;
2) Новосибирский кинотеатр «Победа»;
3) «Монитор СБС» в Краснодаре;
4) Cinema&Emotion в Ростове-на-Дону;
5) «Империя Грез Небо» в Нижнем Новгороде.
*Кинопоиск – большой онлайн-кинотеатр в РФ и самое популярное медиа о кино в стране.
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