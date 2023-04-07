Новости Казани
· Служба новостей

Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx

Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, выявил, какие основные потребности закрывает клиент с подпиской Mixx, которая объединяет в себе разные сервисы. В топе интересов пользователей – музыка и фильмы.

Tele2 отмечает значительный прирост пользователей Mixx: во второй половине 2022 года число подписчиков выросло в 3 раза по сравнению с первым полугодием, а в первом квартале 2023 года – еще на 20% в сравнении с декабрем.

При этом стриминговая музыка и кино являются самым востребованными сервисами в составе подписки – их выбирает каждый пятый пользователь. Далее по популярности – защита от вирусов, банковских троянцев, программ-шпионов и опасных ссылок, возможность безопасно совершать онлайн-переводы и защитить детей в интернете. На третьем месте – электронные книги.

Предполагалось, что после ухода некоторых проектов западных студий интерес к киноподпискам снизится. В Tele2 сегодня видят другой тренд. Российский кинематограф предлагает зрителю все больше интересного и качественного контента. Аудитория оператора выбирает мультиподписку, в которую Tele2 включила сразу несколько топовых онлайн-кинотеатров.

Помимо этого, в Mixx входят: телемедицина и спорт, игровые сервисы, образовательные платформы, выгодные скидки. В компании отмечают, что продукт особенно интересен цифровой аудитории – пользователи интернета получают дополнительно 50 Гб трафика и безлимитные соцсети.

Сегодня Mixx чаще подключают мужчины – на них приходится 53% активаций. При этом самая многочисленная группа – мужчины 30–40 лет, их доля составляет 30%. Женская аудитория подписки чуть старше – каждой третьей подписчице 35–45 лет.

Следующая новость ↓

Популярное

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани
Редакция помогает
час назад

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани

Новости России

день назад

Начнут сажать на 9 лет: стало известно, какие грибы запретили собирать в России

Редакция помогает

8 часов назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

обработка горячим туманом от тараканов

Новости России

день назад

Участник взятия Соледара оставил на дереве 200 тысяч рублей и "Крест Вагнера": все нашел 9-летний мальчик

Интересное

2 дня назад

Сколько будет стоить отопительная система для моего частного дома: специалист из Казани рассчитал варианты стоимости для трех разных домов

механизированная штукатурка потолка цена в Москве

Новости России

день назад

Жена раненого мобилизованного мужчины забрала все выплаты мужа и сбежала

Новости России

день назад

"Все, шутки кончились": Генштаб ВС РФ сделал заявление по поводу второй волны частичной мобилизации в России

Новости мира

день назад

"Это хуже ядерной бомбы!": и Запад, и Россия оказались перед лицом новой страшной угрозы

Новости России

день назад

"У меня уже ноги не было, а он бросился под пулями меня вытаскивать": российский боец разыскал того, кто спас его в зоне СВО

Новости России

7 часов назад

"Мирному договору - быть": астрологи все просчитали и рассказали, когда и чем закончится спецоперация на Украине
Спортивные новости Казани
минуту назад

«Ак Барс» возвращается в Казань с солидным преимуществом в серии над «Авангардом»: 3:1

«Ак Барс» возвращается в Казань с солидным преимуществом в серии над «Авангардом»: 3:1

Новости Казани

час назад

Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx

Редакция помогает

час назад

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани

Новости России

3 часа назад

"Рубль сорвался в пике": курс евро подскочил до 91 рубля, что будет с российским рублем?

Новости Казани

4 часа назад

В Татарстане начали проверку из-за жестокого расстрела собак
В России появились две новые нейросети, которые создают картинки по запросу пользователей
Новости России
5 часов назад

В России появились две новые нейросети, которые создают картинки по запросу пользователей

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на улицах города заметили бегающего лося

Новости мира

6 часов назад

В США официально назвали сроки контрнаступления, в которое собираются пойти ВСУ против России

Новости Казани

6 часов назад

В Казани создают новые тарифы для транспортных карт
Здесь стоит побывать хотя бы раз: обзор редакции на 5-звездочный SPA-отель в 90 км от Казани
Интересное
4 дня назад

Здесь стоит побывать хотя бы раз: обзор редакции на 5-звездочный SPA-отель в 90 км от Казани