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Кенийские бегуны не финишировали на «Казанском марафоне» из-за полученных травм

На "Казанском марафоне" кенийские спортсмены Филемон Бетт и Винсент Ятор, которые были кандидатами на победу в дистанции 42,2 км, не смогли завершить гонку из-за полученных травм.

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На "Казанском марафоне" кенийские спортсмены Филемон Бетт и Винсент Ятор, которые были кандидатами на победу в дистанции 42,2 км, не смогли завершить гонку из-за полученных травм. Победитель марафона Алексей Реунков поделился, что оба спортсмена снялись с дистанции на 30-м и 35-м километре соответственно, что было неожиданным развитием событий.

«Сначала они показывали очень хорошие результаты в первой половине гонки, и нам уже казалось, что мы не сможем их догнать. Вероятно, они начали слишком быстро. Возможно, на их результат повлияла также погода», - отметил Реунков.

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