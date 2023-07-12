Каждый желающий сможет обезопасить себя: в Казани самокаты хотят оснастить шлемами

В Казани электросамокаты Whoosh планируют оснастить шлемами

Самокаты Whoosh планируют в тестовом режиме оснастить шлемами в Москве и Санкт-Петербурге. Если эта система будет работать, то уже следующим летом такая мера защиты появится и в Казани, сообщает «БИЗНЕС Online».

Как сообщили представители Whoosh , самокаты со шлемами будут появляться во всех зонах Казань, которые доступны для поездок. В планах - в начале сезона 2024 года оборудовать шлемами уже около 30% парка сервиса.

Отмечается, что самокаты со шлемами будут распределены так, чтобы в Казани, как и в других городах, было не меньше 15% таких устройств. Тогда любой желающий сможет пользоваться самокатом, который оборудован шлемом. В 2025 году, в планах, показатель оснащенности флота шлемами должен достичь 70-80%. На стоимость поездок такое нововведение никак не отразится.