Каждый район выбирает лучших: в Казани прошло открытие городского этапа "Кожаного мяча"

На «Ракете» в Дербышках 1 июня открылся финальный городской этап турнира «Кожаный мяч»

В поселке Дербышки на стадионе "Ракета" начался финальный городской этап Всероссийских соревнования юных футболистов "Кожаный мяч". Сегодня, 1 июня, спортивную площадку посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, а также мэр Казани Ильсур Метшин.

На открытии финального этапа турнира была проведена широкая развлекательная программа, которая включала конкурсы, подарки для участников состязаний и болельщиков, интерактивные игры. Юные футболисты смогли познакомиться со знаменитыми ветеранами футбола в Казани.

Всероссийские соревнования юных футболистов "Кожаный мяч" начали проходить на футбольных стадионах Казани в мае и будут идти до 5 июня. Каждый район выбирает лучшую команду, которая проходит в финал. В турнире принимают участие ребята в возрастных следующих категориях: 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годы рождения.