Каждый день проезжают 56 тысяч автомобилей: въезд в Казань по Р239 расширили до шести полос

Въезд в Казань по трассе Р239 на участке с 10-го по 13-й км расширили до 6 полос

На южном въезде в Казани участок трассы Р239 Казань - Оренбург расширили с четырех до шести полос, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Речь в данном случае идет об участке дороги с 10-го по 13-й километр, по которому каждый день проезжают 56 тысяч автомобилей.

Дорожная одежда, существующая на данном участке, была усилена. Новая же была устроена в границах полосы отвода. На участке установили барьерное и перильное ограждение, а также дополнительные линии наружного освещения. Две новые автобусные остановки были установлены для жителей поселков Гарден и Корнер, а также СНТ «Ромашки».

Напомним также, что на трассе Р239 в границах Татарстана на 30% уже завершен капитальный ремонт еще двух участков (43-53 км, 340-346 км) с увеличение полос до четырех. Помимо того, планируется приступить к реконструкции участка 20-43 км со строительство обхода поселка Сокуры.