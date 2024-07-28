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· 16+ · Анастасия Шарова

Каждый 9-й житель Казани признался в неверности

Среди жителей Казани провели опрос и выяснили, ...

Pro Город

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Среди жителей Казани провели опрос и выяснили, что каждый девятый горожанин с опытом семейной жизни был неверен. Об этом сообщают специалисты Superjob.

По словам опрошенных мужчин, основными причинами неверности становились семейные проблемы (16%), жажда новых впечатлений (11%), влюбленность и физиология (10%). Женщины назвали причинами измен со своей стороны семейный кризис и желание отомстить мужьям.

Чаще всего изменяют мужчины, а не женщины. При этом именно мужчины считают, что после измены должен следовать развод. 74% респондентов считают, что стороне, которая подверглась предательству, следует разорвать отношения с партнером.

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