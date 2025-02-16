Казанское "Динамо" одержало победу над саратовским "Протоном"

Волейболистки казанского "Динамо" продолжают демонстрировать высокий уровень игры в чемпионате России. В 23-м туре они одержали победу над саратовским "Протоном".

Матч прошел в воскресенье в Саратове и выдался напряженным. Однако казанская команда оказалась сильнее, завершив встречу со счетом 3:1 (25:15, 17:25, 25:12, 25:20).

Эта победа стала для "Динамо" 22-й в нынешнем сезоне Суперлиги при всего одном поражении. Команда уверенно занимает лидирующую позицию, подтверждая свой высокий класс.

А вот "Протон" продолжает серию неудач. Саратовский клуб потерпел уже четвертое поражение подряд и находится на девятой строчке турнирной таблицы с 9 победами и 14 проигранными матчами.