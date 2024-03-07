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· Артем Акчурин

Казанским цветочным задерживают поставки на европейской таможне

Казанским цветочным задерживают поставки на европейской таможне

artbuket.net

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В Казани цветочные магазины столкнулись с серьезными трудностями из-за задержек товара на таможне накануне 8 марта. Сообщает «Бизнес Онлайн». В прошлом году поставки цветов приходили вовремя, однако в этом году товар задерживается значительно.

Ежедневно магазины получают поставки, которые должны были прибыть задолго до этого. Водителям фур, перевозящим цветы в Татарстан, приходится проводить несколько суток на европейской таможне. Вместо обычных трех-четырех дней на доставку растений уходит целых шесть дней.

В Латвии было принято решение о введении электронной очереди на таможне, что также усугубляет ситуацию. Там также усложнили процедуры оформления груза, требуя предъявления договора купли-продажи и других документов.

Напомним, что в Казани загорелось танковое училище. Горит двухэтажное здание.

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