Казанским цветочным задерживают поставки на европейской таможне
artbuket.net
В Казани цветочные магазины столкнулись с серьезными трудностями из-за задержек товара на таможне накануне 8 марта. Сообщает «Бизнес Онлайн». В прошлом году поставки цветов приходили вовремя, однако в этом году товар задерживается значительно.
В Латвии было принято решение о введении электронной очереди на таможне, что также усугубляет ситуацию. Там также усложнили процедуры оформления груза, требуя предъявления договора купли-продажи и других документов.
Напомним, что в Казани загорелось танковое училище. Горит двухэтажное здание.
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