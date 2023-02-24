Казанский завод "Элекон" попал под новые санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции против казанского завода "Элекон"

Правительство Великобритании включило в обновленный список санкций АО "Завод Элекон", который работает в Ново-Савиновском районе Казани. Причиной для попадания в санкционный список назван "ремонт и производство военной техники".

Впрочем, для самого завода это уже не так страшно - с декабря 2022 года предприятие находится по санкциями ЕС.

В обновленный список санкций британцы также включили также АО "Изумруд", ООО "Завод Сокол", АО "Ломо", АО "Звезда" и другие предприятия, в том числе четыре банка и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.