Казанский завод "Элекон" попал под новые санкции Великобритании
Фото: gran-kazan.ru
Правительство Великобритании включило в обновленный список санкций АО "Завод Элекон", который работает в Ново-Савиновском районе Казани. Причиной для попадания в санкционный список назван "ремонт и производство военной техники".
Впрочем, для самого завода это уже не так страшно - с декабря 2022 года предприятие находится по санкциями ЕС.
В обновленный список санкций британцы также включили также АО "Изумруд", ООО "Завод Сокол", АО "Ломо", АО "Звезда" и другие предприятия, в том числе четыре банка и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.