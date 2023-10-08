Новости Казани
· Алина Алмакаева

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

kazantransport.ru

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Жители Казани поделились историей, связанной с водителем автобуса №35А. Известно, что каждый рабочий день водитель совершает остановку на участке между маршрутами, чтобы купить себе шаурму и лепешки. Весь процесс покупки занимает некоторое время, в течение которого пассажиры находятся в автобусе и ожидают возвращения водителя. Видео опуьликовале в Telegram-канале «Злой Казанец».

Однако, несмотря на возмущение горожан, найшлись и те, кто поддержали водителя. В комментариях пользователи отмечают, что водитель имеет право на перерыв, особенно если это не в час-пик. Также пассажиры подчеркивают, что водитель не тратит много времени на покупку, а заказывать такси – вполне допустимая возможность для недовольных.

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