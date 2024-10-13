Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

Казанский УНИКС обыграл «Автодор» со счетом 84:54

Подписаться в Telegram

Казанский УНИКС одержал победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Событие прошло в Казани и завершилось со счетом 84:54 (29:9, 19:10, 21:21, 15:14). Лучшим стрелком среди игроков УНИКС стал Марком Найт, который заработал 19 очков. В составе гостей наибольшее количество очков (19) набрал Джамал Джонс.

С четырьмя победами в шести проведенных играх УНИКС занимает четвертую позицию в турнирной таблице Единой лиги, в то время как «Автодор» с 2 победами в 6 матчах располагается на девятом месте.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Новости России

день назад

Татарстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества с «подарочными SIM-картами»

малатион от вшей отзывы

Новости Татарстана

19 часов назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Новости России

2 дня назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей

обшивка ванной пластиковыми панелями цена в Казани

Новости Татарстана

день назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с двумя автобусами в Татарстане

Новости Казани

день назад

Песков допустил, что на участников саммита БРИКС в Казани будут давить

Новости Казани

день назад

Первый снег в Казани может выпасть уже с 20 октября

Новости Казани

19 часов назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей
Лонгриды
2 часа назад

Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич: «Моим наставником я считаю свою маму»

13 октября в 19:00 на канале ТВ-3 состоится пре...

Новости Татарстана

час назад

Татарстан занял 4 место в ПФО по предлагаемым зарплатам сельхозработникам

Интересное в Казани

3 часа назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

Новости Казани

час назад

Казанский УНИКС обыграл «Автодор» со счетом 84:54

Новости Казани

2 часа назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
В Татарстане дорожают помидоры и рыба
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане дорожают помидоры и рыба

Новости Татарстана

5 часов назад

13 октября в Татарстане похолодает до -9 градусов

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане местную жительницу подозревают в краже телефона в комиссионном магазине

Новости Казани

20 часов назад

В Казани потратят 9 млн рублей на содержание садов, парков и скверов
"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лу...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани