Казанский УНИКС обыграл «Автодор» со счетом 84:54

Казанский УНИКС одержал победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Событие прошло в Казани и завершилось со счетом 84:54 (29:9, 19:10, 21:21, 15:14). Лучшим стрелком среди игроков УНИКС стал Марком Найт, который заработал 19 очков. В составе гостей наибольшее количество очков (19) набрал Джамал Джонс.

С четырьмя победами в шести проведенных играх УНИКС занимает четвертую позицию в турнирной таблице Единой лиги, в то время как «Автодор» с 2 победами в 6 матчах располагается на девятом месте.