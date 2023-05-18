Ученый Искандер Вахитов из Казани вошел в совет по науке при Президенте РФ

В координационный совет при Президенте РФ по науке и образованию включили ученого из КФУ Искадера Вахитова. Об этом проинформировали в вузе.

Вахитов - научный сотрудник лаборатории гетероструктуры для посткремниевой электроники института физики Казанского федерального университете.

Также Искандер известен как общественник - он член молодежного правительства РТ и глава ассоциации молодых ученых вуза.