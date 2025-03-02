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Казанский ТЮЗ представил первый в республике спектакль на тему СВО

Казанский театр юного зрителя представил спекта...

фото: казанский ТЮЗ

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Казанский театр юного зрителя представил спектакль «Просто жить» (14+), который стал первой в республике постановкой на тему СВО. В центре сюжета — история бойца с позывным «Артист», вернувшегося с передовой. Он случайно оказывается в незнакомой семье и помогает её членам переосмыслить свою жизнь и отношения.

Пьеса основана на реальных событиях. Её идея родилась на драматургической лаборатории в Крыму, где участники СВО, психологи и режиссёры обсуждали важные темы. Позже спектакль дорабатывался Казанским ТЮЗом.

Премьера состоялась в ДК имени Саид-Галеева, а затем постановку показали в ДК Химиков. Зрители приняли спектакль тепло, аплодировали стоя. Артисты отметили, что постановка получилась искренней и человечной, без пафоса.

Проект поддержал Союз фотографов Татарстана, организовав фотовыставку, посвящённую простым радостям жизни. По итогам драматургической лаборатории спектакль «Просто жить» стал частью федерального проекта «СВОи. Непридуманные истории», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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