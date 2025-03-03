Казанский стендап комик выступил на шоу «Стендап рулетка» на ТНТ

28 февраля в 23:00 на телеканале ТНТ состоялся новый выпуск юмористического шоу «Стендап рулетка», где комикам предстоит не только продемонстрировать свои юмористические способности, но и испытать удачу. Главный приз получит тот, кто сумеет сочетать мастерство и везение.

В этом выпуске за победу боролся казанский комик Ильнур Асхадуллин, резидент Stand Up Club Kazan и сценарист, который уже был участником шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и проекта Open MIC. В каждом выпуске десяти комикам предоставляется одна минута для выступления. Если шутка удалась, средства поступают в общий банк, а чем удачнее шутка, тем больше денег в банке. Все деньги из этого банка заберет тот, чье выступление станет последним.

Ильнур решил посвятить свой номер семейной жизни, начав с того, что ему 35 лет, и он женат. Затем он поделился опытом посещения психолога. Однако зал остался равнодушным, и время его выступления истекло. Ведущий шоу Илья Соболев предложил Ильну второй шанс и попросил рассказать самую смешную шутку. Комик повторил предыдущую, но не смог раскрутить главный панч, что вызвало недоумение у ведущего.

Позже Ильнур пояснил, что шутка была о совете психолога, который посоветовал ему часто напоминать дома, что он женат, чтобы все было хорошо. К тому же, его жена тоже работает психологом.

Комик также сообщил, что собирается еще раз попробовать свои силы в шоу. Он отметил, что шутки для зрителей и для Ильи — это две разные задачи. Для зрителей важно смеяться, а для Ильи — создавать шоу, поэтому нужно подбирать шутки так, чтобы ведущий забыл свою роль и почувствовал себя частью зрительской аудитории.

Не пропустите новый выпуск шоу «Стендап рулетка» — каждую пятницу в 23:00 на ТНТ!