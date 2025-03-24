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Казанский спортсмен оказался на грани вылета из шоу «Титаны»

Остальные казанцы также справились с заданиями ...

Предоставлено изданию

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На ТНТ продолжается шоу «Титаны», где участники борются за титул сильнейшего и приз в 10 миллионов рублей. В последнем выпуске спортсмены тянули автокран весом 44 тонны — одно из самых сложных испытаний, созданное искусственным интеллектом.

Участников разделили на четыре команды по весу. Все казанские атлеты оказались в разных группах: Альбина и Регина Мухаметшины, Никита Королев и Данил Алеев. Задание включало два этапа: сначала нужно было перенести 100-килограммовые бочки, затем — дотянуть кран к финишу и набросить на крюк канат. На выполнение давалось 30 минут. Команда Яшанькина, в которой был Алеев, справилась за 28 минут 42 секунды, но пришла последней и попала на выбывание.

Дополнительное испытание — подъём по лестнице без ступеней с помощью труб. Алеев обошёл соперников и прошёл дальше. Он пошутил, что забыл «счастливые трусы» и не планирует больше их оставлять дома.

Остальные казанцы также справились с заданиями и продолжают участие. Половина этапов уже позади, в следующем этапе — 55 атлетов, включая четверых из Казани. С восьмого тура испытания станут ещё сложнее. Новый выпуск выйдет 30 марта в 21:00 на ТНТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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