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Казанский "Рубин" сыграл вничью с ЦСКА

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Матч 12-го тура РПЛ "Рубин" - ЦСКА (Москва), который состоялся в Казани сегодня, завершился вничью 0:0. Голов не было, но красивых моментов было очень много.

Первый тайм ознаменовался тем, что Чумич открыл счел, но судья гол отменил из-з аигры рукой со стороны Иву в первой части атки.

Были и другие возможности забить, причем оба тайма выдались напряженными. Но счет так и не открыли.
"Рубин" сохранил за собой 10-е место, но конкуренты в этом туре еще не играли.

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