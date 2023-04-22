Казанский блогер Алина Гималтдинова собралась переезжать жить на оккупированную территорию

Политический блогер из Казани Алина Гималтдинова сообщила подписчикам в соцсетях, что собирается уехать из РФ и поселиться с семейством на оккупированной территории - на Северном Кипре, который никто, кроме турков, не признал.

По словам Алины, она отправляется "на разведку". На Северном Кипре, по ее сравнению, атмосфера как "в родном Татарстане", поскольку там - исламские территории.

"Там нет импорта и экспорта как такового, поэтому овощи и фрукты местные и качественные, в этом особый кайф. Посетила местную школу. Мамы и папы поймут, что при переезде особая сложность — образование. Так как данная территория — бывшая английская колония, отличное наследие в виде прекрасного английского образования", — перечислила Алина плюсы своего решения.

Среди прочего блогер назвала плюсом 300 солнечных дней в году, близость моря, отсутствие политических потрясений, пишет 116.ru.

Северный Кипр - турецкая территория, не признанная в мире ни одной страной. ООН считает ее оккупированной территорией, туристам не советуют посещать это место.

