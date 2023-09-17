Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

Молодой певец Ранэль Богданов из Казани потерпел поражение на слепых прослушиваниях телешоу "Голос. Уже не дети". В исполнение он выбрал песню "Ягода малинка" от другого талантливого артиста Татарстана - Хабиба.

Однако жюри не оценило его выбор композиции и никто из них не повернулся к Богданову.

В "Голос. Уже не дети" можно увидеть выросших участников детской версии шоу "Голос". Девять лет назад казанский парень уже побывал на Первом канале, участвуя во втором сезоне. Тогда он был в команде Пелагеи.