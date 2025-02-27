Казанский магазин Lemana PRO уличили в рекламе с истекшим «сроком годности»

Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана признало рекламу сети хозяйственных магазинов Lemana Pro вводящей в заблуждение. Объявление, размещенное на парковке магазина на Оренбургском тракте в Казани, не соответствовало требованиям достоверности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФАС, в рекламе утверждалось, что Lemana Pro занимает первое место по низким ценам в России. Однако поясняющая сноска, в которой указывался источник данных за 2020 год, была напечатана настолько мелко, что ее невозможно было разобрать.

Антимонопольная служба подчеркнула, что компания не учла изменения рыночной ситуации и потребительских предпочтений за последние годы. В результате покупатели могли быть введены в заблуждение относительно актуальности представленной информации.

За нарушение рекламного законодательства компании грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.