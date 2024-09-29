Казанский клуб вышел в финал чемпионата России по регби

Казанский клуб «Стрела-Ак Барс» одержал яркую победу в полуфинале чемпионата России по регби, став обладателем путёвки в финал. В субботу, 28 сентября, на родном стадионе команда обыграла «Красный Яр» с впечатляющим счётом 19:5, продемонстрировав поистине мастерскую игру.

Первый тайм прошёл под контролем хозяев поля, которые смогли уверенно набрать очки. Однако во втором тайме «Красный Яр» проявил инициативу, увеличив агрессивность атак. Несмотря на это, красноярцы не смогли преодолеть защитные редуты «Стрелы-Ак Барса», и финальный свисток зафиксировал уверенное преимущество казанцев.

Теперь «Красный Яр» сосредоточится на борьбе за бронзовые медали, отправляясь на матч против пензенского «Локомотива», который состоится 5 октября. Казанский клуб, в свою очередь, продолжает готовиться к финальной встрече, где будет сражаться за звание чемпиона России и подтвердить свой статус сильнейшей команды турнира.