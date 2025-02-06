Казанский хоккеист поддержал 10-летнего болельщика, задержанного полицией

Артём Галимов записал видеообращение в поддержку 10-летнего Ромы Домарева, который вместе с отцом оказался в полиции из-за старой спортивной традиции.

4 февраля мальчик пришёл на выездной матч с «Ак Барсом», чтобы поддержать любимую команду. Казанцы уверенно вели в счёте — 6:1 уже к концу первого периода, а затем Галимов оформил хет-трик. В знак признания Рома бросил кепку на лёд, как это принято в хоккее.

Однако полиция такой жест не оценила — семью задержали, продержали два часа, ссылаясь на нарушение административного кодекса, и отпустили только в 11 вечера.

Клуб встал на защиту болельщиков: отправил запросы в КХЛ и СКА с просьбой разобраться в ситуации. Сам Галимов поддержал мальчика, записав для него видео и заверив, что всё будет хорошо.