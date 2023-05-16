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Казанский эксперт высказался о необходимости сокращения летних каникул для школьников

Казанский эксперт высказался о необходимости сокращения летних каникул для школьников

Фото: открытые источники

В Президентской академии всерьез задумались о сокращении продолжительности летних каникул в России. Именно летом травматизм и смертность среди детей возрастают почти на треть. В то же время российские каникулы - самые длинные в мире.

И если в этом году каникулы все-таки будут три месяца, то уже в следующем все может измениться, если соответствующий проект закона внесут на рассмотрение в парламент.

Казанский эксперт, руководитель школы "Солнце" согласен с учеными. Павел Шмаков считает, что каникулы должны быть сокращены, но и вся система образования тогда потерпит изменения.

"У нас в России слишком длинные каникулы. И такими большими они не должны быть. В Финляндии летние каникулы длятся 60 дней. И при этом они продуктивные. У нас же три месяца лета дети предоставлены сами себе. Каникулы надо сокращать. Но чтобы это сделать необходимо изменить всю систему образования. Однако в первую очередь поменять отношение к учителям и школам", — заявил Шмаков.

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