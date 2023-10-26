Казанский детский хирург установил дважды мировой рекорд

Детский хирург ДРКБ Дмитрий Осипов два раза установил мировой рекорд. Последний - в сентябре, когда в экстренном порядке оперировал малыша со сложной аневризмой правой плечевой артерии.

В больницу ребенка доставили в возрасте 1 месяца и 10 дней.

За время нахождения в больнице образование росло и достигло в диаметре 4,5 сантиметра.

Во всем мире таких случаев в истории медицины было только 14, и самый младший пациент был в возрасте 6 месяцев. Теперь два крайних рекорда принадлежат доктору Осипову.