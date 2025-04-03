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Казанский «Ак Барс» стал самым прибыльным клубом в КХЛ

Этот успех особенно примечателен на фоне прошло...

pixabay.com

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По итогам 2024 года казанский «Ак Барс» оказался лидером по прибыли среди всех клубов Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчётность команд, казанцы показали рекордный результат — чистая прибыль составила 1,47 млрд рублей, а выручка достигла 6,27 млрд.

Этот успех особенно примечателен на фоне прошлого года, когда клуб завершил сезон с убытками, несмотря на выход в финал Кубка Гагарина.

Следом за «Ак Барсом» в списке наиболее прибыльных клубов расположились ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». Известно, что «Локомотив» недавно прошёл в ¼ финала Кубка Гагарина, одолев «Торпедо».

Тем временем пять команд КХЛ в 2024 году оказались в минусе — это «Сибирь», «Лада», «Сочи», «Трактор» и СКА. Данные по ЦСКА на данный момент в открытом доступе отсутствуют.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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