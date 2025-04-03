Казанский «Ак Барс» стал самым прибыльным клубом в КХЛ

По итогам 2024 года казанский «Ак Барс» оказался лидером по прибыли среди всех клубов Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчётность команд, казанцы показали рекордный результат — чистая прибыль составила 1,47 млрд рублей, а выручка достигла 6,27 млрд.

Этот успех особенно примечателен на фоне прошлого года, когда клуб завершил сезон с убытками, несмотря на выход в финал Кубка Гагарина.

Следом за «Ак Барсом» в списке наиболее прибыльных клубов расположились ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». Известно, что «Локомотив» недавно прошёл в ¼ финала Кубка Гагарина, одолев «Торпедо».

Тем временем пять команд КХЛ в 2024 году оказались в минусе — это «Сибирь», «Лада», «Сочи», «Трактор» и СКА. Данные по ЦСКА на данный момент в открытом доступе отсутствуют.