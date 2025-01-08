Казанский «Ак Барс» одержал победу
pixabay.com
Казанский «Ак Барс» обыграл башкирский «Салават Юлаев» в Казани со счетом 5:1.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец
pixabay.com
Казанский «Ак Барс» обыграл башкирский «Салават Юлаев» в Казани со счетом 5:1.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец
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