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Казанский «Ак Барс» одержал победу

Казанский «Ак Барс» обыграл башкирский «Салават...

pixabay.com

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Казанский «Ак Барс» обыграл башкирский «Салават Юлаев» в Казани со счетом 5:1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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