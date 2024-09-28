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Казанский аэропорт встретил первый рейс из Шанхая, где прилетели 250 человек

Сегодня, 15 октября 2023 года, Казань встретила...

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Сегодня, 15 октября 2023 года, Казань встретила своего первого прямого пассажира из Шанхая. В аэропорту города приземлился прямой рейс, на борту которого находилось более 250 путешественников, желающих познакомиться с культурой и историей Татарстана. Пассажиров встречали с традиционными татарскими угощениями и завораживающими танцами, создавая атмосферу радушия и гостеприимства.

Для выполнения этого рейса было задействовано современное воздушное судно Airbus A330, способное вместить до 264 человек. Несмотря на то что ожидалось 262 пассажира, их температура веселья и удовлетворения бесспорно была на высоком уровне.

Эта авиасообщение между Казанью и Шанхаем открывает новые горизонты для культурного обмена и бизнеса, что в свою очередь способствует укреплению связей между Россией и Китаем. Ожидается, что с увеличением частоты рейсов, интерес к этому направлению будет расти, что, безусловно, позитивно скажется на экономике региона.

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