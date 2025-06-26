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Казанские власти начали демонтировать шумозащитные экраны на Кировской дамбе

НА Кировской дамбе в Казани начался демонтаж с...

Котенкова Анастасия

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На Кировской дамбе в Казани начался демонтаж старых шумозащитных экранов. Это решение было принято после указания главы Татарстана Рустама Минниханова. Вместо прежних конструкций установят прозрачные экраны, которые откроют вид на Казанский кремль. Видеокадры демонтажа были опубликованы на сайте «БИЗНЕС Online».

На данный момент большая часть экранирующих конструкций уже снята, и теперь открывается панорама на Кремль. Металлические элементы лежат на тротуаре, и пока не уточняется, как они будут использованы в будущем.

Недавно Всероссийское общество охраны памятников и культуры (ВООПИиК) направило письмо Минниханову с просьбой отказаться от установки шумозащитных экранов. В нем выразили мнение, что такие конструкции ухудшают вид на Казанский кремль, который является уникальным памятником. Также они предложили искать другие способы снижения уровня шума, не закрывающие исторический вид. В письме подчеркивается, что установка экранов вызвала недовольство как среди жителей Казани, так и среди туристов.

По проекту, должно было быть установлено 1 248 шумопоглощающих и 416 шумоотражающих панелей. Проект заказывало ГБУ «Дирекция финансирования программы дорожных программ».

9 июня Минниханов обсудил установку экранов на комиссии по градостроительству и поручил рассмотреть альтернативные варианты, чтобы сохранить красивый вид на Казань. Однако 16 июня на дамбе начали устанавливать стойки для новых экранов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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