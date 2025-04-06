Казанские термы начали работать в тестовом режиме, однако даты открытия пока нет

В Казани на Оренбургском тракте, 170, начал работу новый термальный комплекс «Пляж». Комплекс занимает площадь 12 600 кв. м и включает в себя 11 бань, 6 хаммамов, соляную комнату, 6 бассейнов, в том числе уличный круглогодичный, а также SPA-центр с разнообразными процедурами. Для посетителей доступны ресторан со шведской линией, фитобар, кофейня и детская игровая комната. ​

Точная дата официального открытия комплекса пока не объявлена. Ранее сообщалось, что открытие запланировано на начало марта 2025 года.