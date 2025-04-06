Казанские термы начали работать в тестовом режиме, однако даты открытия пока нет
Фото: соцсети
В Казани на Оренбургском тракте, 170, начал работу новый термальный комплекс «Пляж». Комплекс занимает площадь 12 600 кв. м и включает в себя 11 бань, 6 хаммамов, соляную комнату, 6 бассейнов, в том числе уличный круглогодичный, а также SPA-центр с разнообразными процедурами. Для посетителей доступны ресторан со шведской линией, фитобар, кофейня и детская игровая комната.
Точная дата официального открытия комплекса пока не объявлена. Ранее сообщалось, что открытие запланировано на начало марта 2025 года.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец