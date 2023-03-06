Казанские полицейские съездили в Костромскую область, чтобы поймать мошенницу, обманувшую дачницу в Казани

По подозрению в мошенничестве полицейские Казани задержали уроженку Костромской области. 41-летняя жительница Татарстана нашла в интернете на сайте объявление информацию о продаже саженцов, она перевела продавцу 10 тысяч рублей, но саженцы так и не получила. А потому обратилась в полицию.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Казани, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".