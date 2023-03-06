Казанские полицейские съездили в Костромскую область, чтобы поймать мошенницу, обманувшую дачницу в Казани
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По подозрению в мошенничестве полицейские Казани задержали уроженку Костромской области. 41-летняя жительница Татарстана нашла в интернете на сайте объявление информацию о продаже саженцов, она перевела продавцу 10 тысяч рублей, но саженцы так и не получила. А потому обратилась в полицию.
Как нам сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Казани, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".
"В ходе проведения необходимых мероприятий сотрудники отдела полиции "Авиастроительный" установили личность подозреваемой. Для ее задержания оперативники выехали в служебную командировку в Костромскую область. Подозреваемую задержали по месту жительства и доставили в Казань. Свою вину 39-летняя женщина признала полностью, ущерб потерпевшей она возместила", - отметили в полиции.
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В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.