Казанские парки приглашают на бесплатные экскурсии

В субботу, 3 августа, восемь парков Казани откроют свои двери для посетителей, предлагая бесплатные экскурсии, которые будут проводить управляющие парками. Об этом сообщила Дирекция парков и скверов города. Экскурсоводы расскажут участникам о богатой истории этих мест.

Кроме того, в рамках августовского сезона, который стартует, волонтеры проведут мероприятия 2 числа совместно с агрономом-экологом и инспектором по древесине Александром Матюхой.

Для тех, кто хочет присоединиться к экскурсиям, обязательна предварительная регистрация.