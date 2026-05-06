Казанская пенсионерка потеряла 11 млн при продаже имущества

59-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, потеряв 11 млн рублей. По информации МВД по РТ, женщина получила сообщение якобы от управляющей компании с предложением присоединиться к домовому чату.

Перейдя по ссылке из сообщения, потерпевшая вскоре получила уведомление о попытке взлома её аккаунта на Госуслугах. Затем ей начали звонить лица, представившиеся сотрудниками различных государственных ведомств.

Мошенники сообщили женщине о попытках оформления кредитов на её имя и убедили её в необходимости срочных мер. Они рекомендовали продать квартиру и автомобиль, а все полученные средства перевести на «безопасный счёт» для защиты от мошенников.

Доверившись аферистам, женщина реализовала недвижимость и транспортное средство, переведя все деньги на указанные счета. После осознания произошедшего обмана потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.