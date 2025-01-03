Казанская блогерша Бочарова показала, что происходит на побережье Анапы

Блогерша Кристина Бочарова из Казани прибыла в Анапу, чтобы участвовать в волонтёрской очистке побережья после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.

Во время отдыха на юге страны она присоединилась к группе добровольцев, зарегистрировалась и получила необходимую экипировку. Для удобства волонтёров возле пляжа были организованы пункты с водой и едой.

По словам Кристины, работа разрешена не более двух часов подряд с обязательными перерывами.

Бочарова рассказала, что за два часа они втроем собрали 25 мешков мазута с небольшого участка пляжа. Она также рассказала об огромном объёме работы и сложности удаления мелких частиц мазута вручную. В завершение Кристина выразила благодарность волонтёрам и организаторам мероприятия.

Кристина Бочарова — казанская блогерша с 41 тысячей подписчиков, которая делится обзорами заведений и рассказывает о путешествиях по России в своей социальной сети, пишет 116.ру.