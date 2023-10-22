Казани в доме Ушковой появится гостиница и три кафе

В историческом доме Зинаиды Ушковой на улице Кремлевская, 33, в Казани планируется создание гостиницы, вмещающей 11 номеров. Этот проект реставрации был опубликован на республиканском сайте комитета по охране объектов культурного наследия. Вдобавок к гостинице, в здании также планируется разместить три кафе, музей, книжные магазины и общественные пространства. Гостиница будет располагаться на втором этаже, к которому будет обустроен отдельный вход со стороны улицы Кремлевская, 6. Для различных мероприятий и экскурсий также будут выделены помещения в доме Ушковой.

Заказчиком проекта реставрации выступила ГИСУ Татарстана, а работы по его осуществлению выполнила казанская компания "ПЦ Град", которой руководит Олег Шипилов. Эта компания занимается архитектурной деятельностью и успешно функционирует с февраля 2015 года. В прошлом году она получила выручку в размере 120 миллионов рублей, однако также имела дело с 22 судебными делами общей суммой в 26 миллиардов рублей.