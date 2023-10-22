Новости Казани
· Алина Алмакаева

Казани в доме Ушковой появится гостиница и три кафе

Казани в доме Ушковой появится гостиница и три кафе

laifhak.ru

Подписаться в Telegram

В историческом доме Зинаиды Ушковой на улице Кремлевская, 33, в Казани планируется создание гостиницы, вмещающей 11 номеров. Этот проект реставрации был опубликован на республиканском сайте комитета по охране объектов культурного наследия. Вдобавок к гостинице, в здании также планируется разместить три кафе, музей, книжные магазины и общественные пространства. Гостиница будет располагаться на втором этаже, к которому будет обустроен отдельный вход со стороны улицы Кремлевская, 6. Для различных мероприятий и экскурсий также будут выделены помещения в доме Ушковой.

Заказчиком проекта реставрации выступила ГИСУ Татарстана, а работы по его осуществлению выполнила казанская компания "ПЦ Град", которой руководит Олег Шипилов. Эта компания занимается архитектурной деятельностью и успешно функционирует с февраля 2015 года. В прошлом году она получила выручку в размере 120 миллионов рублей, однако также имела дело с 22 судебными делами общей суммой в 26 миллиардов рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Интересное в Казани

день назад

Осенняя пора: где в Казани провести время с друзьями и согреться традиционным чаем

поморить тараканов в продуктовом магазине

Лонгриды

день назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Женский форум: раскрываем секреты, о которых вы не знали

портрет акрилом в Уфе

Новости Казани

день назад

3-летний малыш выпал с общего балкона с 17 этажа в Казани и разбился

Новости Казани

21 час назад

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым

Новости Казани

день назад

В Казани стоимость квадратного метра жилья поднялась на 12%

Новости Татарстана

день назад

В ноябре жителей Татарстана ждет дополнительный выходной, на который изначально не рассчитывали

Новости Казани

день назад

Умер экс-депутат Госсовета Татарстана Разиль Валеев
Лонгриды
день назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Новости Казани

14 минут назад

Казани в доме Ушковой появится гостиница и три кафе

Интересное в Казани

день назад

Осенняя пора: где в Казани провести время с друзьями и согреться традиционным чаем

Новости Казани

17 часов назад

Казанский "Рубин" сыграл вничью с ЦСКА

Новости Казани

18 часов назад

В Казани за сутки случилось 221 ДТП
В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым
Новости Казани
21 час назад

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым

Новости Казани

19 часов назад

В Казани в парке "Черное озеро" началась подготовка к зимнему сезону

Новости Казани

20 часов назад

В Казани из-за матча "Рубина" с ЦСКА ограничили продажу спиртного и выкатили на улицы автозаки

Новости Казани

день назад

3-летний малыш выпал с общего балкона с 17 этажа в Казани и разбился
Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани