KazanExpress получил международную премию за проект по донорству костного мозга

KazanExpress взял серебро в международном конкурсе маркетинга и коммуникаций E+ Awards. Награду в номинации «Позитивный вклад в общество и устойчивое развитие» получил проект по привлечению людей к донорству костного мозга «Похожие люди».

В России очень короткий регистр доноров костного мозга: в стране живет 146 миллионов человек, и только 200 тысяч из них типировались и готовы помочь. При том что ежегодно в пересадке нуждаются около 5 тысяч больных, а шанс на совпадение — 1:10 000. KazanExpress и Приволжский регистр доноров костного мозга запустили совместный проект «Похожие люди», цель которого — рассказать о важности пополнения регистра, о том, что стать потенциальным донором просто, и привлечь людей к вступлению в регистр. Мы бесплатно и собственной логистикой распространяем наборы для типирования, собираем их и отвозим в лабораторию. За полгода со старта проекта наборы заказали 760 человек, и 418 конвертов с биоматериалом уже вернулось в регистр.

+ Awards — международная премия, объединяющая экспертизу и проекты профессионалов из разных стран. Конкурс награждает маркетинговые кампании и проекты, которые приносят значимые и измеримые результаты для бизнеса, общества и индустрии. В этом году за звание победителей боролись более 150 финалистов.