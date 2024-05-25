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Казанец вернул долг по алиментам в размере 900 тысяч рублей

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В Казани мужчина, упорно уклонявшийся от уплаты алиментов, нашел деньги для погашения долга после того, как лишился водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

В отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Однако мужчина не спешил оплачивать задолженность, игнорируя требования судебных приставов. Тогда пристав приостановил действие водительского удостоверения должника.

Оказавшись без возможности сесть за руль, мужчина быстро нашел способ решить проблему. Он явился на прием к приставу и погасил задолженность по алиментам в полном объеме, которая составила 900 тысяч рублей.

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