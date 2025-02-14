Казанец убил депутата Госдумы 26 лет назад и сознался в этом только в 2025 году

Житель Казани Тимур Багаутдинов признался в причастности к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой, совершённому 26 лет назад, пишет Mash.

По данным источника, ранее судимый мужчина недавно прибыл в Москву. Спустя некоторое время он сам обратился в полицию, где написал заявление с признанием. В нём он подробно рассказал, кто и когда передал ему деньги, а также объяснил, как совершил преступление. По его словам, он застрелил Старовойтову из снайперской винтовки. Однако выяснилось, что убит был другой человек. В итоге Багаутдинова отправили в СИЗО №5 в Москве.

Mash сообщает, что после проверки следователи установили: в 1998 году в Санкт-Петербурге в нападении на Старовойтову участвовали двое преступников. Кроме того, в тот период Багаутдинов не находился в Ленинградской области. Сейчас правоохранители пересматривают материалы дела, чтобы установить личность человека, ставшего его жертвой.

Ранее, в декабре 2023 года, стало известно, что осуждённый за убийство Старовойтовой Виталий Акишин отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Она активно занималась правозащитной деятельностью, выступала против военной кампании в Чечне и боролась с коррупцией в городе.