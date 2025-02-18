Казанец сделал из квартиры и придомовой территории на Гаврилова свалку

Жители дома №20а на улице Гаврилова в Казани возмущены состоянием одной из квартир, хозяин которой превратил её и прилегающую территорию в свалку, передает портал «Вести Татарстан».

Соседи утверждают, что в подъезде стоит резкий неприятный запах, а антисанитарные условия привели к появлению тараканов и грызунов. По их словам, квартира настолько завалена мусором, что хлам доходит до потолка. Кроме того, они рассказывают, что владелец помещения питается и справляет нужду прямо в подъезде, а ночует в лифте или на лестничных площадках.

Жильцы беспокоятся не только из-за грязи, но и из-за агрессивного поведения соседа. Они говорят, что он нападал на людей с палкой и предлагал детям странную еду. Однако многочисленные обращения в полицию и управляющую компанию не дали результата. Одна из местных жительниц, Ирина Котова, рассказала, что сотрудники полиции объяснили, что не могут вмешаться, пока мужчина не нанесёт кому-либо вреда. В управляющей компании также заявили, что не могут повлиять на ситуацию.

В ЖЭК-39, который отвечает за обслуживание дома, отказались комментировать проблему. В свою очередь, юристы рекомендуют жильцам добиваться решения суда для принудительной уборки помещения.

Как пояснила председатель Регионального отделения Объединения потребителей России в РТ Юлия Нигматуллина, расчистка таких квартир возможна только после судебного решения. Судебные приставы организуют уборку с привлечением специалистов, но для этого необходимо официальное постановление суда.

Кроме того, закон предусматривает возможность изъятия жилья у собственника, если оно используется не по назначению, угрожает безопасности соседей или находится в запущенном состоянии.