Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанец сделал из квартиры и придомовой территории на Гаврилова свалку

Соседи утверждают, что в подъезде стоит резкий ...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Жители дома №20а на улице Гаврилова в Казани возмущены состоянием одной из квартир, хозяин которой превратил её и прилегающую территорию в свалку, передает портал «Вести Татарстан».

Соседи утверждают, что в подъезде стоит резкий неприятный запах, а антисанитарные условия привели к появлению тараканов и грызунов. По их словам, квартира настолько завалена мусором, что хлам доходит до потолка. Кроме того, они рассказывают, что владелец помещения питается и справляет нужду прямо в подъезде, а ночует в лифте или на лестничных площадках.

Жильцы беспокоятся не только из-за грязи, но и из-за агрессивного поведения соседа. Они говорят, что он нападал на людей с палкой и предлагал детям странную еду. Однако многочисленные обращения в полицию и управляющую компанию не дали результата. Одна из местных жительниц, Ирина Котова, рассказала, что сотрудники полиции объяснили, что не могут вмешаться, пока мужчина не нанесёт кому-либо вреда. В управляющей компании также заявили, что не могут повлиять на ситуацию.

В ЖЭК-39, который отвечает за обслуживание дома, отказались комментировать проблему. В свою очередь, юристы рекомендуют жильцам добиваться решения суда для принудительной уборки помещения.

Как пояснила председатель Регионального отделения Объединения потребителей России в РТ Юлия Нигматуллина, расчистка таких квартир возможна только после судебного решения. Судебные приставы организуют уборку с привлечением специалистов, но для этого необходимо официальное постановление суда.

Кроме того, закон предусматривает возможность изъятия жилья у собственника, если оно используется не по назначению, угрожает безопасности соседей или находится в запущенном состоянии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Интересное в Казани

23 часа назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

клопы как выглядят

Не у нас

день назад

Илон Маск создал самый умный искусственный интеллект

Новости Казани

день назад

В Казани 16 февраля в ДТП погибла 16-летняя девушка

шаффл обучение в Москве

Новости Казани

день назад

Жители Казани снова начали жаловаться на цыган-попрошаек

Новости Татарстана

день назад

В 52 года умер главный бухгалтер «Татнефти» Олег Матвеев

Новости Казани

день назад

В 94 года умер Игорь Позняк, заслуженный тренер РСФСР

Не у нас

день назад

Врач Зухра Павлова рассказал о пользе от ежедневного употребления кофе
Новости Казани
день назад

Йо, Казань: рассказываем, как уличная культура впитала в себя татарские традиции

В Казани прошел международный хип-хоп фестиваль...

Новости Татарстана

33 минуты назад

Износ сетей водоснабжения в Верхнеуслонском районе Татарстана доходит до 95%

Интересное в Казани

день назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев

Не у нас

53 минуты назад

Около острова Бимини ученые нашли древнюю подводную дорогу в океане

Не у нас

58 минут назад

В Антарктиде найдено столетнее молоко: как оно сохранилось
В Казани рабочий упав с высоты на стройке и пог...
Новости Казани
8 минут назад

В Казани рабочий упав с высоты на стройке и погиб: прокуратура начала проверку

Новости Казани

час назад

Казанец сделал из квартиры и придомовой территории на Гаврилова свалку

Новости Казани

час назад

На стройке казанского ЖК бизнес-класса "1712" умер 29-летний рабочий

Новости Казани

час назад

Массовая авария 18 февраля парализовала движение на улице Губкина в Казани
Удалять или не удалять? Казанский хирург расска...
Интересное в Казани
4 дня назад

Удалять или не удалять? Казанский хирург рассказал, когда новообразования на коже опасны