Казанец подозревается в призывах к финансированию террористов

По версии следствия, в 2023 году 47-летний мужчина разместил в одной из групп мессенджера текстовое сообщение и фотографии, в которых призывал оказать финансовую помощь членам террористической организации, получившим ранения.

Нарушение было выявлено в ходе специально организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан, а также региональными подразделениями УФСБ и МВД. Во время обыска у подозреваемого дома были изъяты материалы террористической направленности и средства связи.

Суд, удовлетворив ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.