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Казанец лишился более 100 тысяч рублей при попытке купить двигатель для авто

Казанец лишился более 100 тысяч рублей при попытке купить двигатель для авто

Фото: открытые источники

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64-летний житель Казани обратился в полицию, заявив, что потерял более 100 тысяч рублей при попытке купить двигатель для автомобиля.

Он решил найти нужное в Сети. На сайте он нашел подходящий вариант, созвонился с продавцом и договорился о цене. Потом совершил перевод денег, после чего продавец пропал и на связь больше не выходил.

По факту слившегося правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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