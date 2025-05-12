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Казанец Дмитрий Комаров сразится за место в шоу «Битва шефов»

40-летний кулинар из Казани представил утку с б...

предоставлено изданию

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На телеканале «Пятница!» продолжается пятый сезон кулинарного проекта «Битва шефов» — шоу, где титаны российской гастрономии Константин Ивлев и Ренат Агзамов выбирают лучших поваров страны. Главная цель — собрать сильнейшую команду и доказать, кто из шефов авторитетнее.

Одним из участников кастинга стал Дмитрий Комаров из Казани, которому 40 лет. Для прослушивания он приготовил утку с корнеплодами и белыми грибами — изысканное блюдо, достойное внимания мэтров.

Если Дмитрий пройдет отбор, он окажется в команде одного из шефов и продолжит участие в проекте. В каждом выпуске участники готовят блюда, а Ивлев и Агзамов исключают самых слабых. Победу одержит тот наставник, чей ученик останется в финале и выиграет главное кулинарное сражение.

Судьба Дмитрия решится уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в новом выпуске шоу «Битва шефов».

16+

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