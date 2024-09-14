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Казанцы жалуются на опасную детскую площадку

Жители одного из дворов Казани выразили обеспок...

berding.ru

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Жители одного из дворов Казани выразили обеспокоенность по поводу новой детской площадки. В прокуратуре Ново-Савиновского района началась проверка данной площадки, расположенной на улице Ибрагимова. Местные жители утверждают, что она может быть опасна для детей из-за торчащих гвоздей и гнилых досок.

«Специалисты проверят, соответствуют ли игровые площадки требованиям законодательства и, если будут обнаружены нарушения, примут необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщается в официальном сообщении прокуратуры.

Если в ходе проверки выявятся нарушения, соответствующие меры будут предприняты.сли по результатам проверки будут зафиксированы нарушения, прокуроры направят предписания в адрес ответственных организаций, которые занимаются обслуживанием и устранением неисправностей на площадках. Это позволит не только улучшить условия для детей, но и повысить уровень безопасности в общественных местах района.

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