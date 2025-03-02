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Казанцы жалуются, что троллейбус №3 приходится ждать по полчаса и больше

Жители Советского района Казани испытывают слож...

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Жители Советского района Казани испытывают сложности с поездками из центра города домой. По их словам, троллейбус №3 ходит с большими интервалами, особенно вечером, из-за чего людям приходится ждать его по часу. При этом транспортные сервисы указывают, что интервал движения составляет 5–6 минут, а последний рейс отправляется в 22:28.

Проблемы с транспортом в Азино-1

Единственным общественным транспортом, который связывает микрорайон Азино-1 и улицу Альберта Камалеева с центром Казани, является троллейбус №3. Однако, по словам местных жителей, после 18:00 он практически перестает ходить. Ранее альтернативой служил автобус №63, но летом 2023 года маршрут сократили, что до сих пор вызывает недовольство казанцев.

По словам одной из местных жительниц, люди могут ждать троллейбус полчаса и дольше, в то время как другие маршруты (№7, №8 и даже редко ходящий №5) приезжают гораздо чаще.

Официальная позиция и реальность

В «Метроэлектротрансе» сообщили, что последний раз жалобы на маршрут №3 поступали летом, после чего количество троллейбусов увеличили с 18 до 23. Однако местные жители утверждают, что продолжают регулярно звонить в диспетчерскую, но ситуация не меняется.

Причинами увеличенных интервалов движения в МУП называют поломки транспорта, повреждения контактной сети и ДТП. Однако жители района говорят, что троллейбус приходится ждать даже при отсутствии аварий.

Еще одна проблема – нехватка водителей. В конце 2023 года предприятие получило 39 новых троллейбусов, но управлять ими попросту некому. При этом маршруты №7 и №8 обслуживаются гораздо лучше, чем востребованный маршрут №3.

Жалобы на работу водителей и контролеров

Кроме долгого ожидания, пассажиры недовольны работой водителей и контролеров. По их словам, водители могут останавливать движение на 15–20 минут, пока не выяснят, кто из пассажиров не оплатил проезд. В таких ситуациях контролеры нередко ведут себя грубо, повышая голос и требуя показать телефоны.

В «Метроэлектротрансе» пояснили, что подобные меры направлены на борьбу с безбилетниками, поскольку неоплаченные поездки наносят ущерб перевозчику и всем пассажирам, так как деньги идут на ремонт транспорта и зарплаты сотрудников.

Итог

Проблема с троллейбусом №3 остается нерешенной: жители Азино-1 вынуждены ждать транспорт по часу, особенно вечером, а альтернативные маршруты отсутствуют. В то же время перевозчик ссылается на нехватку кадров и технические сложности, но при этом не предлагает конкретных решений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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