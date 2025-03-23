Казанцы саркастически прокомментировали очередной перенос открытия термы «Пляж»

Термы «Пляж», которые строят на Оренбургском тракте на месте бывшей «Карусели», не открылись к 1 марта, как ранее обещали. Казанцы отнеслись к ситуации с юмором и начали делиться саркастичными комментариями в соцсетях, пока администрация объекта просит немного подождать.

В ответ на рекламные ролики с моделями в термах, пользователи в шутку писали, что туда пускают только их. Другие иронизировали в стиле самой администрации: «Вы делаете всё, чтобы открыться, а мы — чтобы прийти».

Некоторые сравнили ситуацию с известной ювелирной сетью, которая регулярно «закрывается» ради распродаж. Были и те, кому не до смеха — туристы не знают, когда планировать поездку, а местные жители сетуют, что запланированный отдых сорвался. Кто-то даже решил сдавать квартиры рядом с термами посуточно — на случай, если туристы всё-таки приедут.

Представители комплекса тоже не остались в стороне и опубликовали в соцсетях шуточный мем с намёком на переносы. Пообещали: новая дата открытия будет объявлена «совсем скоро».

Напомним, открыть термы собирались ещё осенью 2024 года, затем срок сдвинули на зиму, а после — на 1 марта. Теперь точная дата неизвестна. Проект принадлежит ООО «Термы», основанному весной 2023 года. В него вложили около миллиарда рублей.