Казанцы потратят на Пасху почти 2500 рублей

Казанцы, как и большинство россиян, планируют потратить на Пасху в среднем 2500 рублей, согласно исследованию, проведенному сервисом лояльности «Апельсин».

Основные траты будут направлены на покупку яиц, творога, сухофруктов и сметаны. Примерно 20% участников опроса собираются потратить до 500 рублей на украшения для праздника.

60% респондентов планируют купить готовые куличи, а многие из них рассчитывают сэкономить 20% и более на покупках благодаря скидкам и выгодным предложениям в сервисах лояльности.

Половина жителей Казани украсит яйца готовыми украшениями, а многие предпочтут красить их с использованием луковой шелухи, каркаде и моркови, считая такие способы более безопасными для здоровья.