Казанцы отпраздновали день рождения на помойке возле ЖК «Новые острова»

В телеграм-канале Mash Iptash появилась информация о необычном дне рождения в Авиастроительном районе Казани. Примерно 11 жителей жилищного комплекса «Новые острова» устроили барбекю прямо рядом с домом на ул. Тэцевской, для чего освободили площадку от мусорных баков. Они поставили там беседку и мангал, создав «ВИП-зону» с шашлыками и напитками.

Организаторы говорят, что контейнеры сами не трогали — их якобы передвинули дворники, а шатер нужен был, чтобы укрыться от ветра. Они подчеркнули, что не планируют повторять подобное, хотя, по их словам, во время мероприятия никто из окружающих к ним не подходил. Однако в соцсетях некоторые казанцы выразили недовольство.

В комментариях у пользователей возник вопрос, кто предоставил фотографии с места событий. Выяснилось, что информацию и снимки опубликовали сами участники праздничного барбекю.