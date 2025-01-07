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Казанцы отпраздновали день рождения на помойке возле ЖК «Новые острова»

Организаторы говорят, что контейнеры сами не тр...

pixabay.com

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В телеграм-канале Mash Iptash появилась информация о необычном дне рождения в Авиастроительном районе Казани. Примерно 11 жителей жилищного комплекса «Новые острова» устроили барбекю прямо рядом с домом на ул. Тэцевской, для чего освободили площадку от мусорных баков. Они поставили там беседку и мангал, создав «ВИП-зону» с шашлыками и напитками.

Организаторы говорят, что контейнеры сами не трогали — их якобы передвинули дворники, а шатер нужен был, чтобы укрыться от ветра. Они подчеркнули, что не планируют повторять подобное, хотя, по их словам, во время мероприятия никто из окружающих к ним не подходил. Однако в соцсетях некоторые казанцы выразили недовольство.

В комментариях у пользователей возник вопрос, кто предоставил фотографии с места событий. Выяснилось, что информацию и снимки опубликовали сами участники праздничного барбекю.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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